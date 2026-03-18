Evan Dando, frontman dei Lemonheads, ha recentemente pubblicato un album intitolato Love Chant, uscito alla fine del 2025, e un memoir che ripercorrono le sue esperienze di vita. La sua narrazione include momenti difficili, episodi epici e situazioni ironiche che hanno caratterizzato il suo percorso personale e artistico. La sua storia viene raccontata attraverso queste due opere, che offrono uno sguardo diretto sulla sua vita.

Una vicenda dolorosa, epica e beffarda, quella di Evan Dando, il frontman dei Lemonheads. Per raccontarla un disco decisamente sorprendente, Love Chant, uscito sul finire del 2025; e un memoir violento e feroce, Rumours of My Demise, che racconta una piaga che nessun musicista ha mai affrontato: l’industria musicale degli anni ’90, responsabile della «distruzione» di Dando più di tutte le droghe di cui ha fatto uso. La storia è quella di un gruppo di ragazzi, i Lemonheads, rampolli delle famiglie bene di Boston che suonano un hardcore punk arrogante quanto ambizioso. E, senza crederci troppo, mettono a segno tre album per l’indipendente Taang!, rileggendo brani del repertorio underground, ma anche pezzi di Charles Manson e cover di successi radiofonici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - All’inferno e ritorno: memorie di vita beffarda per Evan Dando

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