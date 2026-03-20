cuore bruciato fondazione domenico caliendo ha primo cliente con caso di morte per batterio nosocomiale

La fondazione Domenico Caliendo ha preso in carico il primo caso: si tratta della madre di un bambino che ha subito un’infezione nosocomiale che gli ha causato gravi danni al cuore. Il caso riguarda un bambino con il cosiddetto

La fondazione “Domenico Caliendo”, nata dopo la morte del bimbo con il “cuore bruciato“, ha il suo primo cliente. Si tratta di una madre che ha perso la figlia nel 2023, dopo che alla bimba era stato effettuato un trapianto nel 2021 all’ospedale Monaldi di Napoli. Lo stesso che ha avuto in cura il piccolo Domenico. Secondo il legale della donna, solo nelle scorse ore, quando cioè è stata chiesta ed esaminata la cartella clinica della bimba defunta, si è scoperta la reale causa del decesso. Bimbo con il "cuore bruciato": la fondazione "Domenico Caliendo" ha il primo cliente L'avvocato della madre della bimba defunta: "Emersa chiaramente... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Una selezione di notizie su Domenico Caliendo

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