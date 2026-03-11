Fondazione Domenico Caliendo | solidarietà e memoria

Il 18 marzo a Napoli si è svolta la cerimonia di costituzione ufficiale della Fondazione Domenico Caliendo, nata da una raccolta fondi nazionale. La Fondazione si propone di sostenere chi si trova a dover affrontare presunti casi di malasanità, raccogliendo il supporto di cittadini provenienti da diverse regioni italiane. L’iniziativa mira a mantenere viva la memoria e a promuovere solidarietà.

Il 18 marzo a Napoli la costituzione ufficiale della Fondazione nata da una raccolta fondi nazionale per sostenere chi affronta presunti casi di malasanità La Fondazione Domenico Caliendo nasce da un sentimento collettivo che ha unito persone provenienti da tutta Italia. Un percorso iniziato con una raccolta fondi basata su tre valori fondamentali: solidarietà, vicinanza e partecipazione. Grazie al contributo di tanti cittadini è stato possibile raccogliere i 30mila euro necessari per trasformare un’idea in una realtà concreta. Il prossimo 18 marzo alle ore 18.00, a Napoli in Via dei Mille 16, davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro verrà ufficialmente costituita la Fondazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

