Stati Uniti nel caos | emesso un mandato d’arresto per l’ex capo dell’Fbi James Comey Secondo l’accusa avrebbe minacciato di morte il presidente Trump

Negli Stati Uniti, è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex capo dell’FBI, James Comey. Secondo le accuse, avrebbe minacciato di morte il presidente Trump. Questa decisione rappresenta un evento senza precedenti nella storia del paese. Comey potrebbe ora essere detenuto, mentre le autorità procedono con le indagini. La vicenda ha suscitato molte discussioni a livello nazionale.

Potrebbe finire in carcere l’ex capo dell’FBI, James Comey. In un unicum per la storia americana, nei suoi confronti le autorità statunitensi, che lo hanno già incriminato due volte, hanno emesso un mandato d’arresto, in quanto accusato di aver minacciato di morte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A far scattare questa grave ipotesi è stato un post da lui pubblicato su Instagram, in cui si vedeva una serie di conchiglie disposte in modo da formare i numeri 86 e 47. L’immagine era accompagnata dal commento: “Una curiosa formazione di conchiglie durante la mia passeggiata in spiaggia”. Qualcuno potrebbe pensare che si trattasse di un’immagine come le altre, ma dietro quei numeri si celerebbe, secondo quanto denunciato dai repubblicani, un messaggio criptico e preoccupante.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stati Uniti nel caos: emesso un mandato d’arresto per l’ex capo dell’Fbi, James Comey. Secondo l’accusa avrebbe minacciato di morte il presidente Trump Notizie correlate Stati Uniti, mandato d’arresto per l’ex capo dell’FBI James Comey: accuse di minacce contro Donald TrumpNegli Stati Uniti è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex direttore dell’FBI James Comey, accusato per la seconda volta di aver... Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi ComeyPer la prima volta nella storia americana un ex direttore dell'Fbi non solo è stato incriminato, due volte, ma potrebbe essere messo dietro le sbarre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dipartimento della Guerra nel caos per i licenziamenti di Hegseth; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Golfo del Caos; L'America tra caos, nervi ed epurazioni. Ora è Trump ad avere un ultimatum sulla guerra (di L. Santucci). Trump: Gli iraniani sono nel caos, non userò l'atomicaIl presidente USA: Non voglio cose affrettate, c'è tempo per un accordo, in Vietnam siamo stati 18 anni. Colpito il 78% degli obiettivi ... msn.com Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno ospitato una cena di Stato per il Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca. Nel suo intervento Trump ha detto che il Re Carlo è d'accordo sul fatto che l'Iran non può avere un x.com Emigrò negli Stati Uniti dove lavorò come terapeuta sviluppando la tecnica della trasformazione del trauma in consapevolezza - facebook.com facebook