Negli Stati Uniti è stato emesso un mandato d’arresto contro l’ex direttore dell’FBI, accusato di aver minacciato di morte il presidente attraverso un messaggio pubblicato sui social media. Questa è la seconda volta che viene coinvolto in un procedimento legale legato a tali accuse. La notizia è stata diffusa dalle autorità giudiziarie nazionali.

Negli Stati Uniti è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex direttore dell’FBI James Comey, accusato per la seconda volta di aver minacciato di morte il presidente Donald Trump attraverso un post sui social media. La misura, che potrebbe portare a breve alla detenzione dell’ex capo del Bureau, rappresenterebbe un evento senza precedenti nella storia delle istituzioni federali americane. La decisione sarebbe maturata sotto la direzione di Todd Blanche, attuale procuratore generale ad interim e già avvocato personale del presidente. La precedente attorney general, Pam Bondi, rimossa nelle scorse settimane, non era riuscita a ottenere incriminazioni nei confronti di figure considerate ostili all’amministrazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Stati Uniti, mandato d’arresto per l’ex capo dell’FBI James Comey: accuse di minacce contro Donald Trump

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