L’Iran ha deciso di sospendere temporaneamente i negoziati diretti con gli Stati Uniti a seguito delle minacce rivolte dall’ex presidente americano. Nonostante l’interruzione dei colloqui tra le due nazioni, l’Iran prosegue comunque le trattative con i mediatori internazionali, mantenendo aperta la comunicazione attraverso canali alternativi. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi.

L’Iran ha interrotto i negoziati diretti con gli Stati Uniti, continuando a trattare con i mediatori internazionali. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano statunitense The New York Times, che cita in proposito tre alti funzionari della Repubblica islamica, secondo cui Teheran avrebbe già informato il governo del Pakistan, che in questa fase funge da mediatore, di non voler più partecipare ai colloqui per un cessate il fuoco. Trattative ancora in corso L’interruzione delle comunicazioni dirette con gli Usa, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, è seguita alla minaccia del presidente Donald Trump di far “morire la civiltà” iraniana, in caso di un mancato accordo tra Washington e Teheran che consenta la riapertura alla navigazione dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Iran ha interrotto i negoziati diretti con gli Stati Uniti dopo le minacce di Donald Trump

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi dalla NATONel corso di un’intervista al Telegraph, Donald Trump ha rivelato di star considerando l’idea di abbandonare la NATO.

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La Casa Bianca ha smentito su X che gli Stati Uniti stiano valutando l'uso dell'arma nucleare contro l'Iran, scagliandosi contro alcune interpretazioni delle dichiarazioni del vicepresidente JD Vance. "Devono sapere che abbiamo strumenti nel nostro arsena - facebook.com facebook

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