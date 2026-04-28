Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram | Eliminare Trump

L’ex direttore dell’Fbi è stato incriminato nuovamente per un messaggio pubblicato su Instagram in cui si leggeva “Eliminare Trump”. Si tratta di un episodio che riaccende le tensioni tra l’ex funzionario e l’ex presidente. La nuova accusa si aggiunge a una serie di vicende giudiziarie che coinvolgono l’ex direttore e il suo rapporto con l’amministrazione precedente. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

Di nuovo uno scontro con Donald Trump, di nuovo un’incriminazione. Altri guai giudiziari per l’ex direttore dell’Fbi, James Comey, che dopo l’incriminazione con l’accusa di dichiarazioni false e ostruzione alla giustizia, finisce di nuovo al centro di un procedimento giudiziario per una foto pubblicata mesi fa sul proprio profilo Instagram, poi cancellata, nella quale si vedono delle conchiglie formare i numeri 86 e 47. Un messaggio in codice che, secondo alcuni, poteva essere tradotto in un solo modo: “ Eliminare Trump “. Per dare questa interpretazione, rivela la Cnn che ha diffuso la notizia dell’incriminazione, è necessario fare riferimento al gergo della ristorazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump” Notizie correlate Allarme all'Fbi, "Il direttore delle Fbi Kash Patel paranoico e beve troppo"Un «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per... Leggi anche: Usa, morto ex direttore Fbi Robert Mueller. Trump: “Bene, sono contento” Contenuti e approfondimenti Usa, colpo di scena: l’ex capo dell’Fbi James Comey incriminato per la seconda voltaYrump lo considera una figura chiave nel presunto tentativo di strumentalizzare il sistema giudiziario contro di lui ... affaritaliani.it Cnn, Dipartimento di Giustizia incrimina per la seconda volta Comey(ANSA) – NEW YORK, 28 APR – Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey per la seconda volta. Lo riporta Cnn. Le accuse specifiche non sono immediatamente chiare. C ... espansionetv.it