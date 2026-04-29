Statale 45 Italia Nostra | Questo spreco di soldi non passi inosservato

Italia Nostra ha commentato la variante Rivergaro-Cernusca della Statale 45, sottolineando come i costi economici e ambientali siano elevati e non giustificati. La questione riguarda un progetto che comporta spese significative e ripercussioni sul territorio, senza che siano state fornite motivazioni chiare a supporto. La nota critica si concentra sull’assenza di spiegazioni adeguate e sulla percezione di uno spreco di risorse pubbliche.