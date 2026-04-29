Statale 45 Italia Nostra | Questo spreco di soldi non passi inosservato
Italia Nostra ha commentato la variante Rivergaro-Cernusca della Statale 45, sottolineando come i costi economici e ambientali siano elevati e non giustificati. La questione riguarda un progetto che comporta spese significative e ripercussioni sul territorio, senza che siano state fornite motivazioni chiare a supporto. La nota critica si concentra sull’assenza di spiegazioni adeguate e sulla percezione di uno spreco di risorse pubbliche.
«La variante Rivergaro-Cernusca della Statale 45 ha un costo economico e ambientale enorme quanto ingiustificato». Ribadisce il suo pensiero l’associazione “Italia Nostra”, mentre Anas procede con gli espropri. «Molti dei politici che sostengono incondizionatamente il progetto Anas attuale, ben.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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