Giornata nazionale contro lo spreco alimentare | oltre 6 milioni di italiani non hanno soldi per mangiare

Oggi si parla di un paradosso in Italia. Mentre molti evitano di sprecare cibo, oltre 6 milioni di italiani non riescono a mettere insieme il pranzo. La giornata contro lo spreco mette in luce questa realtà dura, con un 5% della popolazione che vive nel lusso. Una situazione che richiede attenzione e risposte concrete.

Oltre 6 milioni di italiani non hanno soldi per comprarsi da mangiare, mentre il 5% è ultraricco: nella Giornata nazionale contro lo spreco alimentare questi dati rivelano il paradosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi a Carrara si è svolta una giornata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare.

L’Ausl di Ferrara ha annunciato di aver validato oltre 300 pasti in un anno per combattere lo spreco alimentare.

Nelle scuole di Varese un menù con pizza di spaghetti per la Giornata nazionale contro lo spreco alimentareVenerdì 6 febbraio il Comune propone un’iniziativa nelle mense scolastiche e rilancia i progetti cittadini contro lo spreco e per l’economia circolare ... varesenews.it

Giornata contro il cancro, 390mila nuove diagnosi in Italia, la prevenzione è decisivaIn Italia si guarisce di più dal cancro, ma ci si continua ad ammalare. Eppure un tumore su tre oggi si potrebbe evitare. (ANSA) ... ansa.it

Il 5 febbraio è la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. L'osservatorio Waste Watcher evidenzia una leggera flessione con 554 grammi di cibo a testa sprecato in una settimana. Al ristorante 8 su 10 consumano tutto o chiedono la doggy b facebook