Giornata nazionale contro lo spreco alimentare | oltre 6 milioni di italiani non hanno soldi per mangiare

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si parla di un paradosso in Italia. Mentre molti evitano di sprecare cibo, oltre 6 milioni di italiani non riescono a mettere insieme il pranzo. La giornata contro lo spreco mette in luce questa realtà dura, con un 5% della popolazione che vive nel lusso. Una situazione che richiede attenzione e risposte concrete.

Oltre 6 milioni di italiani non hanno soldi per comprarsi da mangiare, mentre il 5% è ultraricco: nella Giornata nazionale contro lo spreco alimentare questi dati rivelano il paradosso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata nazionale contro lo spreco alimentare

Giornata contro lo spreco alimentare: il Comune di Carrara e Cirfood alleati per l’Agenda 2030

Oggi a Carrara si è svolta una giornata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare.

Contro lo spreco alimentare, l'impegno dell'Ausl: in un anno validati oltre 300 pasti

L’Ausl di Ferrara ha annunciato di aver validato oltre 300 pasti in un anno per combattere lo spreco alimentare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giornata nazionale contro lo spreco alimentare

Argomenti discussi: Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare: buttiamo 1 miliardo di pasti al giorno nel mondo; Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, a Roma la 13esima edizione; Andrea Segrè: Il diritto al cibo è la più concreta forma di giustizia; Giornata nazionale contro lo spreco alimentare.

Nelle scuole di Varese un menù con pizza di spaghetti per la Giornata nazionale contro lo spreco alimentareVenerdì 6 febbraio il Comune propone un’iniziativa nelle mense scolastiche e rilancia i progetti cittadini contro lo spreco e per l’economia circolare ... varesenews.it

giornata nazionale contro loGiornata contro il cancro, 390mila nuove diagnosi in Italia, la prevenzione è decisivaIn Italia si guarisce di più dal cancro, ma ci si continua ad ammalare. Eppure un tumore su tre oggi si potrebbe evitare. (ANSA) ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.