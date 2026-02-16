Il sindaco di Pero, Marco Rossi, ha risposto alle accuse del Pd sulla scuola di via Giovanni XXIII, definendole infondate e motivando la sua posizione con i costi elevati del polo scolastico. Rossi ha spiegato che i lavori di ristrutturazione sono necessari e che il progetto è stato studiato per migliorare le condizioni degli studenti, anche se il partito contestatario ha criticato la spesa come uno spreco. La discussione si accende dopo che il Pd ha evidenziato infiltrazioni e problemi strutturali nell’edificio, mentre il sindaco insiste sulla trasparenza e sulla priorità di investire nelle strutture pubbliche.

Non accetta lezioni dal Pd di Pero - "classe politica che, dopo trent’anni, ha definitivamente smarrito persino la decenza istituzionale" - e replica alle recenti accuse sulle stato di degrado della scuola di via Giovanni XXIII. Il sindaco di centrodestra, Antonino Abbate, non ci sta, soprattutto perché a puntare il dito sulle criticità della scuola è una forza politica che ha governato Pero negli ultimi tre decenni. "Non un gruppo di cittadini o di genitori, non il Consiglio d’istituto, ma coloro che fino a metà del 2024, hanno provocato il dissesto del patrimonio pubblico, lasciando per anni, tutte le scuole e gli edifici comunali con gravi problemi strutturali irrisolti - replica il sindaco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco respinge le accuse del Pd: "Polo scolastico? È uno spreco di soldi"

