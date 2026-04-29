Questa sera si disputa l’ultimo appuntamento della stagione calcistica toscana, con la finale della Supercoppa dell’Eccellenza toscana che si svolge ad Agliana. La partita vede opposte la squadra locale e la Rondinella, con il tecnico della squadra di casa che ha invitato i suoi giocatori a dare il massimo in vista di questa importante sfida.

Ultimo atto della stagione questa sera ad Agliana in occasione della sfida contro la Rondinella nell’ambito della Supercoppa dell’Eccellenza toscana. Il mach è stato presentato ieri pomeriggio da Sergio Pirozzi. "La Rondinella – ha attaccato il mister - ha nelle sue file il capocannoniere del loro girone, che è Polo con 21 reti, con i tre attaccanti che hanno fatto più del 50% del totale dei gol della squadra; hanno esterni bravi. E’, insomma, una bella squadra che ha basato molto del proprio gioco sull’attaccante di riferimento con gli altri che gli hanno girato intorno. Il nostro primo compito sarà quello di limitarli". Per la cronaca ci sono due ex in campo avversario: Nannelli e Ricchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera la Supercoppa. Pirozzi carica i rossoneri

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