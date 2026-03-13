Milan | Fofana carica i rossoneri

Alla vigilia della partita contro la Lazio, che si giocherà domenica 15 marzo alle 20:45 all’Olimpico, Youssouf Fofana ha parlato in un’intervista esclusiva a SportMediaset, caricando i compagni e sottolineando l’importanza di affrontare la match con determinazione. Il centrocampista del Milan ha espresso fiducia nella squadra e ha commentato l’atmosfera che si respira nel club in vista di questa sfida.

Alla vigilia della delicata trasferta all’Olimpico contro la Lazio (domenica 15 marzo ore 20:45), Youssouf Fofana ha acceso i riflettori sul morale rossonero con un’intervista esclusiva a SportMediaset. Il centrocampista francese, diventato uno dei pilastri del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, ha ribadito con forza la convinzione della squadra nella corsa Scudetto, nonostante il gap di 7 punti dall’Inter capolista (Milan 60, Inter 67 dopo 28 giornate). “Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci”, ha dichiarato il 27enne ex Monaco, sottolineando come l’identità del club sia sufficiente per mantenere viva la speranza tricolore. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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