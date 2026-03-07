A poche ore dal derby tra Milan e Inter, la Curva Sud ha diffuso un comunicato in cui invita i tifosi rossoneri a sostenere la squadra e ha rivolto un messaggio provocatorio ai supporter nerazzurri. La tifoseria organizzata ha così dato il via a un clima di attesa e tensione tra le due fazioni, mentre i club si preparano a una delle sfide più attese della stagione.

Inter News 24 Milan Inter si avvicina e la Curva Sud tramite un comunicato ha deciso di scaldare ancor di più le ore antecedenti al derby. Domani sera allo Stadio San Siro l’Inter è chiamato a scendere in campo in un clima tendenzialmente ostile, considerando che il Milan giocherà in casa e dunque la maggior parte dei presenti sarà rossonera. Ci saranno comunque migliaia di interisti pronti a farsi sentire come sempre accade. A scaldare il clima della vigilia ci hanno pensato i Banditi Curva Sud Milano tramite un comunicato diramato tramite i social: «Con la solita voce per socrastare la nullità che ci ritroviamo di fronte.», una chiara provocazione ai tifosi interisti presenti nel secondo anello verde che sapranno come farsi sentire in un Milan-Inter che vale tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, a poche ore dal derby: la Curva Sud carica i rossoneri e provoca gli interisti – IL COMUNICATO

