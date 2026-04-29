Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 29 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 29 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. The Terminal è un film del 2004 diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones e Stanley Tucci. È stato presentato fuori concorso e come "evento speciale", nonché come film d'apertura, alla 61ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv mercoledì 29 aprile: The Terminal

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