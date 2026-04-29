Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) spazio a Testa o croce?, un western atipico e visivamente ricercato presentato a Cannes, con Alessandro Borghi e John C. Reilly a guidare una storia che mescola polvere, vendetta e destino. Dopo l’uccisione del marito, Rosa si ritrova in fuga insieme a Santino, ma il loro viaggio è segnato da una taglia pesante che incombe su di lui e trasforma ogni incontro in una potenziale minaccia. Il tono è teso, quasi crepuscolare, e gioca con i codici del genere per restituire un racconto sporco e umano, dove i personaggi portano addosso cicatrici profonde.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 29 Aprile 2026 - Testa o croce?

Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice

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