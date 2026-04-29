Stasera in TV i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi, tra film, serie televisive, talk show, notiziari e partite sportive. La programmazione comprende diverse fasce orarie per soddisfare le preferenze di un pubblico molto diversificato. Tra le proposte ci sono anche documentari, programmi di approfondimento e intrattenimento, offrendo così un'ampia scelta di contenuti per gli spettatori che si sintonizzano questa sera.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Siamo Danza. Evento - In onda alle 21:30. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, Rai Cultura propone una serata-evento da Palermo per celebrare l'arte del movimento come linguaggio universale che unisce epoche, culture e generazioni. Sotto la direzione artistica di Eleonora Abbagnato, " Siamo Danza " porta in scena un racconto corale che attraversa la tradizione classica e le espressioni contemporanee, intrecciando grandi repertori e nuove creazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — mercoledì 29 aprile 2026

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