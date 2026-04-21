Al Niguarda stanze singole per i bambini della terapia intensiva

All’ospedale Niguarda di Milano è stata inaugurata una nuova sezione di terapia intensiva pediatrica. La struttura dispone di sei posti letto distribuiti in stanze singole progettate anche per accogliere le famiglie. La terapia si rivolge a bambini e adolescenti di età compresa tra 28 giorni e 18 anni affetti da patologie gravi e complesse, offrendo assistenza specializzata.

Inaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica. La struttura, con 6 posti letto in stanze singole e un approccio pensato anche per le famiglie, permette di accoglie pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni con patologie a elevata complessità, garantendo cure.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria: stanze singole e attenzione alle famiglie Nuova terapia intensiva pediatrica. Sei stanze per i piccoli e i genitoriAll’ospedale Niguarda ora c’è una nuova terapia intensiva pediatrica per potenziare l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria: stanze singole e attenzione alle famiglie; Al Niguarda inaugurata la nuova terapia intensiva pediatrica; Sanità, al Niguarda di Milano nuova terapia intensiva pediatrica; Nuova terapia intensiva pediatrica. Sei stanze per i piccoli e i genitori. Al Niguarda stanze singole per i bambini della terapia intensivaInaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica. La struttura, con 6 posti letto in stanze singole e un approccio pensato anche per le famiglie, permette di accoglie ... milanotoday.it Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria: stanze singole e attenzione alle famiglieNiguarda Una novità d’eccellenza per pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni. msn.com Inaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica (TIP). La struttura, con 6 posti letto in stanze singole e un approccio pensato anche per le famiglie, permette di accoglie pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni con patologie ad e - facebook.com facebook Al Niguarda inaugurata la nuova terapia intensiva pediatrica. Con stanze singole per under 18 pensate anche per i genitori #ANSA x.com