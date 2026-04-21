Al Niguarda stanze singole per i bambini della terapia intensiva

Da milanotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale Niguarda di Milano è stata inaugurata una nuova sezione di terapia intensiva pediatrica. La struttura dispone di sei posti letto distribuiti in stanze singole progettate anche per accogliere le famiglie. La terapia si rivolge a bambini e adolescenti di età compresa tra 28 giorni e 18 anni affetti da patologie gravi e complesse, offrendo assistenza specializzata.

Inaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica. La struttura, con 6 posti letto in stanze singole e un approccio pensato anche per le famiglie, permette di accoglie pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni con patologie a elevata complessità, garantendo cure.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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