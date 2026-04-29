Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato

Un comico noto per le sue partecipazioni televisive è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. La condanna, arrivata dopo un’indagine, si basa su denunce presentate dalla donna, che ha riferito comportamenti molesti e pressioni nel corso degli ultimi mesi. L’uomo si trova ora in custodia cautelare in attesa di essere ascoltato dal giudice.

(Adnkronos) – Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. È quanto riportano Repubblica e Messaggero, spiegando che ora, in attesa del processo, per l’artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì scorso i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di “aver incontrato l’ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina” si legge. Sul posto i militari trovano Massimo Bagnato che “inizia a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna ‘in maniera minacciosa’.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Massimo Bagnato arrestato per stalking: il comico fermato sotto casa della ex

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Massimo Bagnato arrestato per stalking all’ex compagnaIl comico Massimo Bagnato stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna, dalla stazione carabinieri Medaglie d’Oro a Roma.

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