Stalking all’ex compagna arrestato il comico Massimo Bagnato

Un comico noto per la partecipazione a trasmissioni televisive come Zelig, Quelli che il calcio e LOL è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore e la notizia ha fatto rapidamente il giro dei media. La vicenda riguarda comportamenti molesti e pressioni continue nei confronti della donna, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

Il comico Massimo Bagnato, apparso in programmi come Zelig, Quelli che il calcio e LOL, è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Fermato dai carabinieri sotto casa della donna in zona Balduina mentre «stava dando in escandescenze, inveiva e scalciava», riporta Il Messaggero: Bagnato voleva insistentemente parlare con l’ex, nonostante la sua contrarietà. Disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Bagnato è stato fermato la sera del 27 aprile. Il giorno successivo, nel processo per direttissima, è stato convalidato il fermo ma ha escluso il carcere, disponendo nei confronti del comico il divieto di avvicinamento alla vittima.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stalking all’ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato Pedina per giorni l’ex fidanzata: arrestato Bagnato, volto di Zelig Notizie correlate Leggi anche: Il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking: pedinava la ex compagna Leggi anche: Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagna Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa; Stalking all'ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato: disposto il divieto di avvicinamento; Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato; Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato. Stalking all’ex compagna, arrestato il comico Massimo BagnatoStalking all’ex compagna, arrestato a Roma il comico Massimo Bagnato. Disposto il divieto di avvicinamento alla donna. lettera43.it Massimo Bagnato, l'ex Zelig arrestato per stalking: divieto di avvicinamento all’ex compagnaIl comico, conosciuto per la partecipazione a diversi show televisivi, è stato arrestato dai Carabinieri sotto casa della sua ex fidanzata: ecco i dettagli. libero.it Dagli show televisivi all’aula di un tribunale. È quanto accaduto al comico Massimo Bagnato, arrestato lunedì sera con l’accusa di stalking ai danni della ex compagna. Ieri, nell’udienza per direttissima, il giudice ne ha convalidato il fermo e disposto il divieto - facebook.com facebook Massimo Bagnato arrestato a Roma: l'attore è accusato di stalking alla ex compagna ift.tt/Oka5NRZ x.com