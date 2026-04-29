Stalking all’ex compagna arrestato il comico Massimo Bagnato

Da lettera43.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comico noto per la partecipazione a trasmissioni televisive come Zelig, Quelli che il calcio e LOL è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore e la notizia ha fatto rapidamente il giro dei media. La vicenda riguarda comportamenti molesti e pressioni continue nei confronti della donna, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

Il comico Massimo Bagnato, apparso in programmi come Zelig, Quelli che il calcio e LOL, è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Fermato dai carabinieri sotto casa della donna in zona Balduina mentre «stava dando in escandescenze, inveiva e scalciava», riporta Il Messaggero: Bagnato voleva insistentemente parlare con l’ex, nonostante la sua contrarietà. Disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Bagnato è stato fermato la sera del 27 aprile. Il giorno successivo, nel processo per direttissima, è stato convalidato il fermo ma ha escluso il carcere, disponendo nei confronti del comico il divieto di avvicinamento alla vittima.🔗 Leggi su Lettera43.it

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