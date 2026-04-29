Il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking | pedinava la ex compagna

Un noto comico è stato arrestato lunedì sera con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna. L’uomo avrebbe pedinato ripetutamente la donna, comportamenti che hanno portato le autorità a intervenire e a eseguire l’arresto. L’episodio si è verificato in un contesto che ha coinvolto anche le scene televisive, prima dell’intervento legale. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Roma, 29 aprile 2026 – Dagli show televisivi all'aula di un tribunale. È quanto accaduto al comico Massimo Bagnato, arrestato lunedì sera con l'accusa di stalking ai danni della ex compagna. Ieri, nell'udienza per direttissima, il giudice ne ha convalidato il fermo e disposto il divieto di avvicinamento alla donna. L'artista, noto per la sua partecipazione a programmi come 'Zelig', 'Tale e Quale Show' e 'Stasera tutto e possibile ', era stato fermato dai carabinieri in zona Balduina, a Roma. I militari avevano ricevuto la chiamata di una donna che chiedeva aiuto perché - diceva - di essere stata avvicinata dal suo ex per strada che insisteva per parlarle.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking: pedinava la ex compagna Notizie correlate Leggi anche: Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagna Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato(Adnkronos) – Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l’accusa di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato; Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa; Stalking all'ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato: disposto il divieto di avvicinamento; Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato. Il comico Massimo Bagnato arrestato per stalking: pedinava la ex compagnaLa donna ha chiamato i carabinieri dopo essere stata avvicinata per strada. Poi le intemperanze e il fermo. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ... quotidiano.net Arrestato per stalking il comico Massimo BagnatoL'artista, famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è accusato di aver pedinato l'ex compagna ... adnkronos.com L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i - facebook.com facebook L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i x.com