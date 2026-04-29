Staglieno delle Meraviglie la visita guidata

Staglieno delle Meraviglie è una visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno, un luogo ricco di sculture e tombe storiche. Il percorso permette di esplorare questo cimitero, considerato un vero e proprio museo a cielo aperto. La visita si rivolge a chi desidera conoscere da vicino le opere artistiche e le strutture che lo caratterizzano. È un’occasione per scoprire un luogo che sembra fermo nel tempo.

Staglieno delle Meraviglie è una visita narrata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Si parla della Morte con parole e immagini molto diverse: il ricordo, la nostalgia, la certezza dell'aldilà.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Staglieno delle Meraviglie, la visita narrataStaglieno delle Meraviglie è una visita narrata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Segreti e meraviglie dell’abbazia di Nonantola, visita guidataL’Abbazia di San Silvestro è uno dei più importanti complessi monastici benedettini della nostra regione, ricco di storia, arte e spiritualità.