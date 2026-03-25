Staglieno delle Meraviglie la visita narrata

Staglieno delle Meraviglie è una visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno, un luogo ricco di sculture e tombe storiche. Il percorso permette di esplorare le opere artistiche e le testimonianze del passato presenti nel cimitero. La visita si rivolge a chi desidera conoscere meglio questo spazio, considerato un vero e proprio museo a cielo aperto.

Staglieno delle Meraviglie è una visita narrata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Si parla della Morte con parole e immagini molto diverse: il ricordo, la nostalgia, la certezza dell'aldilà, il mistero. Incontreremo le sepolture più famose dove immagini protettive si alternano ad altre più enigmatiche in un vortice di simboli, calligrafie, abiti svolazzanti. Dai grandi imprenditori alla paesana più famosa del mondo con tutta la sua grinta e nobiltà popolare. Da Ian Curtis giovane idolo post-punk alla Principessa Sissi affascinati entrambi da questo luogo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Staglieno delle Meraviglie, la visita narrata Articoli correlati Alla scoperta delle meraviglie. Il ministro Alessandro Giuli visita la terra di LunigianaUn tour molto ricco e articolato porterà oggi il ministro della Cultura Alessandro Giuli (nella foto) alla scoperta di alcune delle bellezze apuane. Cimitero di Staglieno, nuovo progetto per valorizzare l'esperienza di visitaÈ stato pubblicato l'esito del bando per la selezione di progetti di restauro e valorizzazione dei 'luoghi del cuore' più votati: 18 riguardano aree...