Segreti e meraviglie dell’abbazia di Nonantola visita guidata

L’Abbazia di San Silvestro a Nonantola è uno dei principali complessi monastici benedettini della regione, conosciuto per la sua architettura e i suoi tesori artistici. Recentemente, è stata aperta al pubblico con visite guidate che permettono di esplorare le sue sale, scoprendo i segreti custoditi nei secoli. L’abbazia continua a essere un punto di riferimento per chi desidera conoscere il patrimonio storico e culturale locale.

L’Abbazia di San Silvestro è uno dei più importanti complessi monastici benedettini della nostra regione, ricco di storia, arte e spiritualità. Questo luogo sacro ha svolto un ruolo fondamentale lungo la Via Romea Nonantolana, che prende il nome proprio dall’abbazia. Fondata nel 752 dall’abate Anselmo, l’abbazia fu inizialmente dedicata alla Vergine Maria e a San Benedetto, per poi essere consacrata ai santi Apostoli. Con l’arrivo delle reliquie di Papa San Silvestro da Roma, il monastero assunse anche la sua attuale dedicazione. Durante la visita guidata, immergerete nella storia e nelle bellezze di questo luogo straordinario. La guida vi condurrà attraverso la basilica, con la sua suggestiva cripta che custodisce le reliquie di San Silvestro e di altri santi, e vi svelerà i segreti e le curiosità legate alla vita monastica benedettina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

