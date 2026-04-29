Stagione amara ultras in rivolta Campanelli libera l’Osimana La nostra pazienza è terminata

Dopo aver concluso una stagione senza raggiungere per il quarto anno consecutivo la qualificazione ai playoff di Eccellenza, i tifosi ultras hanno manifestato in modo forte, chiedendo la liberazione dell’Osimana. La protesta si è scatenata nel giorno successivo all’ultima partita, quando i supporter hanno espresso tutto il loro disagio e la loro insoddisfazione, rivolgendo un messaggio chiaro e diretto alla società.

Hanno aspettato il triplice fischio dell’ultima giornata di una stagione positiva, ma che non ha visto per il quarto anno di fila centrare l’obiettivo dell’accesso ai playoff di Eccellenza, e poi nel day after hanno sbottato. Vaso colmo nella tifoseria giallorossa dopo le lacrime di domenica. Di congedo. Di giocatori e staff che stanno salutando l’Osimana. Del numero 10 Alex Buonaventura, ma anche del d.s. Mauro Chiodini e di mister Claudio Labriola. Non c’è ancora l’ufficialità, ma almeno gli ultimi due dovrebbero scendere alla Civitanovese. E non dovrebbero essere i soli a salutare. Che ne sarà del resto del gruppo? E allora gli ultras...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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