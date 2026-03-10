Lazio rivolta totale degli ultras contro Lotito | Torniamo solo per il Milan poi l’Olimpico resterà vuoto

Gli ultras della Lazio hanno annunciato che torneranno allo stadio solo per la partita contro il Milan e successivamente l’Olimpico rimarrà vuoto. La protesta nasce da un forte dissenso nei confronti della gestione della società, portando a una rivolta totale che coinvolge i tifosi più accesi del club. Domenica 15 marzo, l’impianto romano ospiterà nuovamente i supporter, ma solo per quella sfida.

Domenica 15 marzo, l’Olimpico di Roma tornerà a risuonare del calore biancoceleste. Poi, di nuovo silenzio. Il tifo organizzato della Lazio ha annunciato il rientro allo stadio per la sfida contro il Milan, definendola esplicitamente come “l’ultimo atto d’amore” prima di abbandonare gli spalti per l’intero finale di stagione, in segno di protesta contro il presidente Claudio Lotito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdnofficial) Per capire il peso di questa tregua, bisogna tornare al 30 gennaio 2026. Quella sera, contro il Genoa, la Curva Nord lasciò l’Olimpico pressoché deserto: appena 4.000 spettatori sugli spalti, dove di norma siedono decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

