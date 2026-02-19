Divieto di trasferte il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli Roma e Fiorentina | stop confermato

Il Tar ha respinto il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina contro il divieto di trasferte. La decisione deriva dalla necessità di garantire la sicurezza pubblica, dopo alcuni incidenti verificatisi durante le partite lontano dalle rispettive città. I giudici hanno confermato il provvedimento, che vieta ai sostenitori di seguire le proprie squadre in trasferta per un certo periodo. La misura riguarda diverse partite programmate nelle prossime settimane e colpisce migliaia di tifosi appassionati. La questione resta al centro del dibattito tra club, istituzioni e pubblico.

Punire tutti, senza alcuna distinzione, non dovrebbe mai diventare la normalità. Eppure, in Italia, sembra esserlo diventata. Il Tar ha respinto i ricorsi presentati dai tifosi di Napoli, Roma, Fiorentina e Lazio contro i divieti di trasferta imposti dal Ministero dell’Interno. Lo riporta Adnkronos. Un’ingiustizia che colpisce anche i tifosi comuni, ben lontani dalle azioni dei teppisti. Un nostro lettore ci ha scritto: Assurdo, trasferte del Napoli vietate anche ai non residenti in Campania (gli interisti non residenti erano a Sassuolo dopo Audero) Il Tar respinge i ricorsi dei tifosi. Riporta l’Agenzia: Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

