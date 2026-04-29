Stadio Franchi via ai lavori fino alle 22 Doppi turni per i gradoni

Al stadio Franchi sono iniziati i lavori che si protrarranno fino alle 22, con l’obiettivo di velocizzare gli interventi. Per questa ragione, sono stati organizzati turni doppi per la sistemazione dei gradoni. La sindaca aveva già annunciato che il cantiere avrebbe avuto un’intensa attività serale, nel tentativo di accelerare i tempi di intervento. La fase di lavorazione è in corso da alcuni giorni e coinvolge diverse squadre.

Firenze, 29 aprile 2026 – I lavori al Franchi mettono il turbo. O almeno ci provano. La sindaca Sara Funaro lo aveva annunciato nelle scorse settimane: un punto chiave dell’accelerazione dei lavori nel cantierone sarebbe stato il lavoro serale. Così Palazzo Vecchio punta a ritagliare almeno due ore in più di cantiere ogni giorno dopo le 20. E lo fa con il via libera che la Direzione Ambiente ha rilasciato pochi giorni fa con un’autorizzazione in deroga ai limiti acustici richiesta dall’impresa Nuovo Stadio Franchi Srl. La sintesi del via libera: fino almeno al 30 novembre sarà possibile lavorare dalle 6 del mattino fino alle 22. L’orario si restringerà di due ore, cioè dalle 8 alle 22 il sabato e la domenica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio Franchi, via ai lavori fino alle 22. Doppi turni per i gradoni Lo stadio Franchi di Firenze, com'è adesso: il video Notizie correlate Stadio Franchi, iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva FiesoleFIRENZE – Il cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze avanza a ritmo serrato. Leggi anche: Franchi al via il montaggio dei gradoni in Fiesole. Funaro: "I lavori vanno avanti secondo cronoprogramma" / VIDEO Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stadio Franchi, via ai lavori fino alle 22. Doppi turni per i gradoni; Stadio Franchi: la posizione della Fiorentina -; Stadio Franchi, restyling con vista sull'Europeo: in arrivo 55 milioni dalla Viola; Senza l'Europa, lo stadio Franchi di Firenze può accelerare i lavori: prima metà pronta nel 2027. Stadio Franchi, via ai lavori fino alle 22. Doppi turni per i gradoniPalazzo Vecchio autorizza la deroga acustica serale per il cantierone almeno fino al 30 novembre. Mancano ancora 30 milioni. Giani: Bene le interlocuzioni fra società e Comune ... lanazione.it Stadio Franchi, 'lavori secondo cronoprogramma'. Gradoni, copertura e interventi in programmaProseguono secondo cronoprogramma i lavori di restyling dello Stadio Artemio Franchi, con l’avvio di una fase significativa legata al montaggio dei gradoni e allo sviluppo delle principali strutture p ... 055firenze.it Nuove polemiche sul cantiere dello stadio Franchi a Firenze. A sollevare il caso è il capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, Francesco Grazzini. Segui tgregione per notizie ogni ora L’articolo nei commenti - facebook.com facebook Stadio Franchi, c'è il comunicato della Fiorentina: "Pronti a mettere 55 milioni dei 110 mancati per la fase 2" x.com