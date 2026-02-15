Stadio la petizione | Basta blocchi prolungati vogliamo essere ascoltati

Un esercenti di Ravenna ha avviato una petizione contro i blocchi prolungati allo stadio, perché sostiene che senza interventi concreti la crisi non si risolverà. La protesta nasce dalla frustrazione di chi vede le attività commerciali soffrire da mesi a causa delle restrizioni ripetute. Diversi negozianti si sono uniti alla richiesta, chiedendo di essere ascoltati e di trovare una soluzione rapida. Tra le voci raccolte, emerge anche la preoccupazione per le perdite economiche e il rischio di chiusure definitive.

Ravenna, 15 febbraio 2026 – "Alcuni esercenti mi hanno detto che sono stufi, ma qui se nessuno fa qualcosa di concreto la situazione non cambierà. E quindi voglio provarci, senza ostilità. Chiediamo un dialogo, così da arrivare a un compromesso». È una petizione a puntare nuovamente i riflettori sui disagi di residenti e commercianti del quartiere stadio, dove da qualche mese l'approdo del Ravenna in serie C ha portato a un implemento delle misure di sicurezza, con chiusure più vaste e prolungate della zona attorno al Benelli. L'iniziativa di Valentina Meloni, titolare del Caffè 17 in piazzale Brigata Pavia. Le chiusure iniziano ore e ore prima per tifoserie avversarie di 20 persone ...