Stadio la petizione | Basta blocchi prolungati vogliamo essere ascoltati

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esercenti di Ravenna ha avviato una petizione contro i blocchi prolungati allo stadio, perché sostiene che senza interventi concreti la crisi non si risolverà. La protesta nasce dalla frustrazione di chi vede le attività commerciali soffrire da mesi a causa delle restrizioni ripetute. Diversi negozianti si sono uniti alla richiesta, chiedendo di essere ascoltati e di trovare una soluzione rapida. Tra le voci raccolte, emerge anche la preoccupazione per le perdite economiche e il rischio di chiusure definitive.

Ravenna, 15 febbraio 2026 –  “Alcuni esercenti mi hanno detto che sono stufi, ma qui se nessuno fa qualcosa di concreto la situazione non cambierà. E quindi voglio provarci, senza ostilità. Chiediamo un dialogo, così da arrivare a un compromesso». È una petizione a puntare nuovamente i riflettori sui disagi di residenti e commercianti del quartiere stadio, dove da qualche mese l’approdo del Ravenna in serie C ha portato a un implemento delle misure di sicurezza, con chiusure più vaste e prolungate della zona attorno al Benelli. NUOVE DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' ATTORNO ALLO STADIO BRUNO BENNELLI PER LE PARTITE DEL RAVENNA CALCI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stadio la petizione basta blocchi prolungati vogliamo essere ascoltati

© Ilrestodelcarlino.it - Stadio, la petizione: “Basta blocchi prolungati, vogliamo essere ascoltati”

Nuovo ponte sull’Adda: "Vogliamo essere ascoltati"

Palladino sfida l’Inter: «Vogliamo sfatare il tabù e continuare la scalata. Lo stadio deve essere una bolgia»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Stadio, la petizione: Basta blocchi prolungati, vogliamo essere ascoltati; Aumentare le pensioni di invalidità. La petizione di Iacopo Melio: Basta briciole alla disabilità; Petrecca imbarazzante, si dimetta. La petizione contro il telecronista delle Olimpiadi: Basta con la Rai lottizzata dai partiti; La figuraccia peggiore di sempre. I giornalisti di RaiSport contro Petrecca: ritiro delle firme e tre giorni di sciopero.

stadio la petizione bastaStadio, la petizione: Basta blocchi prolungati, vogliamo essere ascoltatiL’iniziativa di Valentina Meloni, titolare del Caffè 17 in piazzale Brigata Pavia. Le chiusure iniziano ore e ore prima per tifoserie avversarie di 20 persone ... msn.com

Lazio, la petizione contro Lotito raggiunge le 39.900 firmeFra queste ci sono anche molti personaggi pubblici di fede biancoceleste: da politici a giornalisti fino ad arrivare ai figli dei calciatori che hanno vinto lo scudetto nel 1974. calcioefinanza.it