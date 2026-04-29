Stadio delle Palme una targa per Scavo accanto a quella di Mennea | Poteva essere pure lui una leggenda

Nell’area dello stadio delle Palme sono state installate due targhe toponomastiche, una accanto all’altra, dedicate a due figure sportive. Le targhe commemorative sono state collocate a pochi centimetri di distanza, segnando il ricordo di due atleti che si sono distinti nel tempo. Una delle targhe ricorda un corridore noto per le sue imprese, mentre l’altra rende omaggio a un altro atleta di grande rilievo.

Sono separati da pochi centimetri di muro, ma i loro nomi ora sono entrambi su due targhe toponomastiche nell'area dello stadio delle Palme. Da un lato Pietro Mennea e dall'altro Giovanni Scavo, detto Gianni. Il primo è stato una leggenda dell'atletica leggera, il secondo una promessa spezzata da.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Omicidio Bisceglie, ‘Poteva essere una strage’: Scavo freddato tra la folla, emergono nuovi dettagli sui killerOmicidio Bisceglie oggi: sparatoria all’alba nel Divine Club Una notte che si trasforma in incubo, tra musica, folla e improvvisamente gli spari. Poteva essere una divinità, è finito in una caccia all'uomo: i lati oscuri di GervontaCon un pareggio, peraltro un po' controverso come verdetto, il 1 marzo 2025 si era concluso il trentunesimo match da professionista di Gervonta... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Palermo assegna i titoli regionali Ragazzi/e: domenica sfida allo Stadio delle Palme; Coreografia oltraggiosa a Filippini: Daspo di 5 anni a tifoso della Samb; Atletica. Trionfo Regionale per la Running Modica: Francesco Pisana Re del Vortex - Radio RTM Modica; Atletica. Trionfo Regionale per la Running Modica: Francesco Pisana Re del Vortex. Coreografia oltraggiosa a Filippini: Daspo di 5 anni a tifoso della SambASCOLI Daspo di 5 anni con obbligo di firma durante le partite della Sambenedettese. È il provvedimento che ha colpito un ... msn.com Taurianova, Biasi apre la segreteria e Cannizzaro porta buone notizie per lo stadio di San Martino - facebook.com facebook [ANSA] Sarebbero persone sempre del mondo arbitrale, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte del presunto accordo del 2 aprile 2025, allo stadio di San Siro, con Gianluca #Rocchi per "combinare" la designazi x.com