Poteva essere una divinità è finito in una caccia all' uomo | i lati oscuri di Gervonta

Gervonta Davis, ex campione del mondo dei Pesi Superpiuma, Leggeri e Superleggeri, si trova al centro di una vera e propria caccia all’uomo. Dopo aver combattuto il 1° marzo 2025, il pugile ha iniziato a vivere momenti difficili a causa di problemi giudiziari che lo hanno preso di mira. La sua carriera, che sembrava luminosa, ora si scontra con una serie di guai che mettono in discussione il suo futuro nello sport.

Con un pareggio, peraltro un po' controverso come verdetto, il 1 marzo 2025 si era concluso il trentunesimo match da professionista di Gervonta Davis, contro Lamont Roach, dopo la bellezza di trenta vittorie. Poco tempo dopo quell'incontro, nell'esistenza del pugile di Baltimora gli oneri delle cronache hanno (ri)preso il posto degli onori, ricucendo il filo dei foschi scenari della sua vita privata che avevano già creato scalpore nel febbraio del 2020 e a dicembre del 2022, quando Davis era stato arrestato con l'accusa di aggressione e violenza domestica (in un caso nei confronti della madre di sua figlia a una partita di basket a Miami, con tanto di riprese; nell'altro verso una donna che ha poi ritrattato), o quando aveva scontato quarantaquattro giorni di carcere nel 2023 dopo aver violato i termini di una condanna a novanta giorni di arresti domiciliari e tre anni di libertà vigilata nel Maryland per omicidio colposo per un incidente stradale nella sua città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

