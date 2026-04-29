Stacca i manifesti sul corteo per Sergio Ramelli a Milano 33enne picchiato da neofascisti | Erano almeno 10

A Milano, un uomo di 33 anni è stato aggredito da un gruppo di militanti di estrema destra dopo aver staccato alcuni manifesti relativi a una manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato picchiato da almeno dieci persone. L'episodio si è verificato nel contesto di un corteo e l'aggressione è avvenuta poco dopo l'atto di rimozione dei manifesti.

Un 33enne è stato aggredito a Milano da un gruppo di militanti di estrema destra per aver staccato manifesti della parata per Sergio Ramelli. "È il segno di un clima che va fermato, senza ambiguità", ha dichiarato Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Pd.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Milano, stacca manifesti della commemorazione di Ramelli: picchiato dal branco e lasciato a terra Leggi anche: “Picchiato mentre strappava i manifesti per Ramelli? Ha voluto andarsele a prendere”: così De Corato (Fdi) “spiega” l’aggressione a un 33enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Design Week, l'appello di Maria Porro: Milano non deve vivere di rendita. L'Intelligenza artificiale può saccheggiare decenni di know-how in un clic; Milano, la carica dei turisti, gli hotel già festeggiano. Respinte le accuse sui prezzi alti: Li fa il mercato: noi corretti; Milano, Daniele Genovese direttore del Blue Note: Dico sì alla Ztl all'Isola, il blocco renderà più vivibile la zona. Ma il Comune potenzi i mezzi pubblici notturni; Milano, tempesta e paura in Galleria Vittorio Emanuele: così una tromba d'aria sconvolse il salotto buono in pieno agosto. Milano, stacca i manifesti sull'anniversario dell'omicidio di Ramelli: 33enne picchiato da militanti di estrema destra. De Corato: «Ha voluto andarsele a prendere»L'uomo aggredito a colpi di casco da una decina di persone. Il deputato di FdI: «Strappare i manifesti di Ramelli già è grave, ma nel giorno in cui è stato ammazzato…». Romano La Russa: «I saluti roma ... milano.corriere.it Milano, stacca manifesti della commemorazione di Ramelli: picchiato dal branco e lasciato a terraAggressione di stampo fascista contro un uomo di 33 anni, incensurato, portato in ospedale con ferite a un sopracciglio e al labbro. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it La colpa di Sergio #Ramelli fu di aver denunciato le Brigate Rosse in un testo scolastico. È stato ucciso dall’odio rosso, quello che ancora oggi vuole infangare la sua memoria. Sergio, ti porteremo sempre con noi. - facebook.com facebook Il 29 aprile 1975 moriva Sergio Ramelli, giovanissimo militante del Fronte della Gioventù, aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. La sua unica “colpa” era stata quella di aver denunciato l’operato delle BR in un tema x.com