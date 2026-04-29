Picchiato mentre strappava i manifesti per Ramelli? Ha voluto andarsele a prendere | così De Corato Fdi spiega l’aggressione a un 33enne

Nella notte, un giovane di 33 anni è stato aggredito mentre stava rimuovendo dei manifesti dedicati a Sergio Ramelli, vittima di un episodio di violenza avvenuto nel 1975. Un deputato di Fratelli d’Italia ha dichiarato che l'aggressione sarebbe avvenuta perché il ragazzo avrebbe cercato di prendere i manifesti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità dell’intervento e sulle ragioni dell’aggressione.

“È stato picchiato perché ha voluto andarsele a prendere”. Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato commenta così l’aggressione avvenuta nella notte ai danni di un ragazzo che stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. “Uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave – ha aggiunto De Corato a margine della commemorazione istituzionale ai giardini Ramelli di Milano -che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato, non aggiungo altro”. Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo l’ok al padiglione della Russia Beatrice Venezi: “Meloni? Nessuno di FdI mi ha chiamata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Picchiato mentre strappava i manifesti per Ramelli? Ha voluto andarsele a prendere”: così De Corato (Fdi) “spiega” l’aggressione a un 33enne Notizie correlate Milano, 33enne aggredito mentre strappava i manifesti per RamelliUn ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio... Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù...