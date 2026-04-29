Milano stacca manifesti della commemorazione di Ramelli | picchiato dal branco e lasciato a terra

A Milano, un uomo che stava staccando manifesti in ricordo di Sergio Ramelli è stato aggredito da un gruppo di persone. Secondo quanto riportato, l’uomo è stato colpito con calci, pugni e con un casco, e si è trovato a terra durante l’attacco. L’incidente si è verificato il 29 aprile e riguarda una commemorazione legata alla figura del militante del Fronte della Gioventù, morto nel 1975.

Milano, 29 aprile 2026 – Calci, pugni e colpi di casco. Un raid di gruppo per picchiare un uomo che stava staccando i manifesti per le commemorazioni di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù aggredito la sera del 13 marzo 1975 e morto il successivo 29 aprile in ospedale. La vittima dell'aggressione è un 33enne italiano incensurato, trasportato in codice verde all'istituto clinico Città Studi con ferite a un sopracciglio e al labbro superiore. Sul caso indagano i carabinieri. Il raid. Stando a quanto riferito dall'aggredito, il blitz violent o è avvenuto attorno alle 23.40 di ieri martedì 28 aprile in via Aselli angolo Beato...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, stacca manifesti della commemorazione di Ramelli: picchiato dal branco e lasciato a terra Notizie correlate Leggi anche: TS – Picchiato dal branco per una felpa della Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona Tranviere picchiato dal branco al capolinea di CentocellePicchiato da tre persone al capolinea del tram di viale delle Gardenie, a Centocelle. Panoramica sull’argomento Milano, stacca manifesti della commemorazione di Ramelli: picchiato dal branco e lasciato a terraAggressione di stampo fascista contro un uomo di 33 anni, incensurato, portato in ospedale con ferite a un sopracciglio e al labbro. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it Milano, aggressione in via Aselli: stacca i manifesti sull'anniversario di Sergio Ramelli, 33enne picchiato da militanti di estrema destraL'uomo aggredito a colpi di casco da una decina di persone. È successo intorno alle 23.40 di martedì all’angolo con via Beato Angelico ... milano.corriere.it