Stabilimento Euroapi Cgil | Svuotato di produzioni occupazione prospettive e dignità

A Brindisi, lo stabilimento Euroapi è al centro dell’attenzione dopo che la Filctem Cgil ha denunciato un forte calo di produzioni, occupazione e prospettive, parlando di una perdita di dignità per i lavoratori. Nel frattempo, si registra una svolta nel settore petrolchimico con la nomina di un consulente per la vendita del cracking da parte di Eni Versalis. La situazione rimane complessa e desta preoccupazione tra le parti coinvolte.

BRINDISI - La coperta sembra essere corta per l'industria a Brindisi. Se da un lato c'è una svolta operativa per quanto riguarda il petrolchimico Eni Versalis, con la nomina di un advisor per la vendita del cracking, dall'altro La Filctem Cgil rilancia l'allarme sullo stabilimento Euroapi. “A.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Euroapi, pressing sul Comune: “Si attivi per garantire occupazione e futuro dello stabilimento”Ordine del giorno urgente, presentato dal Pd e sottoscritto da altri gruppi di opposizione, in vista del consiglio comunale in programma giovedì 2... "Stabilimento Euroapi, bisogna evitare l'ennesima dismissione industriale"“Sul futuro dello stabilimento Euroapi di Brindisi incombe il timore del ripetersi di un film già visto.