In sede di Consiglio comunale, è stato presentato un ordine del giorno urgente da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico, con il supporto dei consiglieri di Impegno per Brindisi, Movimento 5 Stelle e Attiva Brindisi. La proposta riguarda la vertenza dello stabilimento Euroapi, appartenente al gruppo Sanofi, con l’obiettivo di sollecitare l’attivazione delle istituzioni per tutelare l’occupazione e il futuro dell’impianto.

Ordine del giorno urgente, presentato dal Pd e sottoscritto da altri gruppi di opposizione, in vista del consiglio comunale in programma giovedì 2 aprile: "Centinaia di posti di lavoro a rischio" BRINDISI – La vertenza dello stabilimento Euroapi (gruppo Sanofi) approda in Consiglio comunale. È stato infatti presentato un ordine del giorno urgente dal gruppo consiliare del Partito Democratico, sottoscritto anche dai consiglieri di Impegno per Brindisi, Movimento 5 Stelle e Attiva Brindisi, che sarà discusso nella seduta convocata per giovedì 2 aprile. Il documento punta i riflettori sulla situazione di forte incertezza che grava sul sito industriale brindisino, definito una realtà produttiva strategica per il territorio, capace negli anni di garantire occupazione qualificata e sviluppo nel comparto chimico-farmaceutico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Euroapi, pressing sul Comune: “Si attivi per garantire occupazione e futuro dello stabilimento”

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