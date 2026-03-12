Stabilimento Euroapi bisogna evitare l' ennesima dismissione industriale

Lo stabilimento Euroapi di Brindisi rischia di affrontare un’ulteriore dismissione industriale. La notizia circola tra i lavoratori e le fonti vicine all’azienda, che temono che possano verificarsi nuovi tagli o cessioni. La situazione attira l’attenzione di chi si occupa di questioni industriali nella zona, mantenendo alta l’attenzione sulla possibilità di un intervento che possa evitare il peggio.

“Sul futuro dello stabilimento Euroapi di Brindisi incombe il timore del ripetersi di un film già visto. Oggi (ieri, mercoledì 11 marzo 2026, ndr) ho presentato un'interrogazione al Governo proprio per fare chiarezza, e per sapere quali siano le reali prospettive industriali del sito e quali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

