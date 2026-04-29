La bambina di sei anni coinvolta nell’incidente a Catanzaro si trova ancora nel reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto Gaslini. Secondo i medici, la sua condizione è migliorata e non è più in pericolo. La ragazza era stata trasportata in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente, che ha coinvolto anche altri membri della famiglia. La situazione clinica è monitorata attentamente dai sanitari.

AGI - La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è sempre ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'Istituto Giannina Gaslini. Le sue condizioni cliniche, spiega la direzione sanitaria dell'ospedale, "sono soddisfacenti ". Non ha riportato alcun esito dal punto di vista neurologico, è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica e, nonostante le gravi lesioni subite a livello di aorta, fegato e milza, non sussistono allo stato attuale condizioni pericolose per la vita. La bambina e la famiglia sono state prese in carico dal punto di vista psicologico. La bimba prosegue il monitoraggio in terapia intensiva e si prospetta nei prossimi giorni il trasferimento in un contesto semi-intensivo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sta meglio la bimba di Catanzaro. I medici: "E' fuori pericolo"

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