SS Crocifisso Amap cambia gli orari dell’acqua a Monreale | il calendario

Amap ha annunciato un cambiamento negli orari di distribuzione dell'acqua a Monreale, in vista dei festeggiamenti della Festa del Patrono dal 28 aprile al 3 maggio. La modifica riguarda diverse zone della città e i relativi orari di fornitura, che saranno temporaneamente adeguati alle esigenze del periodo. La comunicazione si riferisce alle variazioni temporanee apportate alla distribuzione idrica durante questa settimana di eventi.

A Monreale, nelle giornate dedicate alle festività del SS Crocifisso, verranno modificati i turni di distribuzione idrica nelle seguenti aree del centro abitato: ZONA PIAZZA SPASIMO Distribuzione straordinaria nei giorni 28, 29 e 30 aprile: dalle ore 07:30 alle ore 10:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00. ZONA PIAZZA DUOMO, ZONA VIA VENERO E ZONA VIA DELLA REPUBBLICA Distribuzione straordinaria nei giorni 1, 2 e 3 maggio: servizio giornaliero dalle ore 07:30 alle ore 10:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00. La normale erogazione idrica verrà ripristinata a partire da lunedì 4 maggio. Per ogni ulteriore aggiornamento è possibile consultare il sito www.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - SS. Crocifisso, Amap cambia gli orari dell’acqua a Monreale: il calendario Notizie correlate “U viaggiu”: a Monreale una mostra fotografica collettiva per il 400° del SS. CrocifissoMONREALE – In occasione delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026), la città di Monreale ospita “u... Monreale, stasera l’accensione delle luminarie per il 400° della Festa del SS. CrocifissoMONREALE – Questa sera, alle 22 il via all’accensione delle spettacolari luminarie artistiche in via Roma e per le vie della città, inaugurando...