Squash l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione

L’Italia ha ottenuto una vittoria contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione di squash. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra italiana, dando il via alla competizione con un successo. La manifestazione si svolge in una sede dedicata, con diverse nazionali presenti per la prima giornata di gare. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui singoli incontri è stato comunicato.

Inizia nel migliore dei modi il percorso dell’ Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, scattati quest’oggi a Kockelscheuer, in Lussemburgo: gli azzurri, alla ricerca della promozione in Cadetteria, all’esordio liquidano la Grecia per 4-0 nel primo match della Pool A. Nel match tra i numeri 1 Nicolas Serna liquida Harry Londy per 3-0 (11-1, 11-2, 11-3) in soli 18 minuti, mentre la sfida tra i numeri 4 premia Jacopo Luciano Rossi, che regola Theofanis Andrikopoulos per 3-0 (11-7, 11-5, 11-5) in 24 minuti di gioco. Non cambia il canovaccio nella seconda parte del tie: l’incontro tra i numeri 3 sorride a Lorenzo Staurengo, che batte Dimitrios Delakis per 3-0 (11-7, 11-3, 14-12) in 24 minuti, infine nell’incrocio tra i numeri 2 Omar Zaki supera Leonidas Benovias per 3-0 (11-8, 11-4, 11-6) in 23?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la Francia Squadre maschili e femminili qualificate alle Final Four di Ravenna in Coppa Italia Serie Bfinal four di coppa italia di serie b 2025-2026: calendario, sede e partecipanti. Altri aggiornamenti Squash, l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza DivisioneInizia nel migliore dei modi il percorso dell'Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, scattati quest'oggi a ... oasport.it Bosnia vince 5-2 ai rigori, Italia fuori da Mondiali per terza volta di filaL'Italia non andra' ai Mondiali per la terza volta di fila. Nella finale dei play off ha vinto la Bosnia 5-2 dopo i rigori, strappando cosi' il biglietto per la Coppa del Mondo. In vantaggio con Kean ... ansa.it