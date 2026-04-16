Squash l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool A
Gli Europei maschili a squadre di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, vedono l’Italia proseguire con una vittoria netta contro la Slovenia, conclusa con un punteggio di 4-0. La squadra italiana si appresta a cercare la promozione in Cadetteria, dopo aver dominato la Pool A. L’incontro ha confermato il buon stato di forma della squadra azzurra in questa manifestazione.
L’Italia vola così a quota quattro punti in classifica e conquista il primo posto nella Pool A: inizierà ora il percorso ad eliminazione diretta che metterà in palio la promozione in Seconda Divisione. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.30, gli azzurri sfideranno nei quarti di finale la Croazia, seconda nella Pool B. Archiviata la terza giornata di batterie dei Campionati Italiani di nuoto in corso a Riccione. Nella vasca lunga romagnola si. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc.🔗 Leggi su Oasport.it
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