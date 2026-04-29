Squalo Mako nelle acque di Gallipoli | ecco come comportarsi

Nelle acque di Gallipoli si sono avvistati alcuni squali Mako, un fenomeno che si verifica con una certa occasionalità. Gli esperti spiegano che incontri di esemplari di grandi dimensioni sono rari, mentre quelli con esemplari più piccoli si verificano più frequentemente. Le autorità hanno diffuso indicazioni su come comportarsi in presenza di questi squali durante le attività in mare.

L'incontro con esemplari di squalo Mako "così grandi è abbastanza raro, nel caso di animali più piccoli un po' meno raro, ma può accadere. Non c'è, però, nessun tipo di rischio per la balneazione né per il turismo. Sono animali che frequentano gli ambienti pelagici delle acque". Così Umberto Scacco, ricercatore Ispra, esperto di pesci cartilaginei, all'Adnkronos in merito all'avvistamento di uno squalo al largo di Gallipoli, in provincia di Lecce in Puglia, da parte di alcuni diportisti che hanno segnalato la presenza di un esemplare che ha urtato la loro imbarcazione. Il tutto documentato in un video poi condiviso sui social. "Dalle immagini che ho potuto vedere si tratta di uno squalo Mako, nome scientifico Isurus oxyrinchus.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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