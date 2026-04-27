Gallipoli esemplare di squalo mako colpisce un motoscafo

A Gallipoli, un motoscafo è stato attaccato da uno squalo mako, creando momenti di apprensione tra i presenti a bordo. L’incidente si è verificato al largo della costa, coinvolgendo il natante e suscitando immediatamente l’attenzione delle autorità. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, che si è concluso senza ulteriori conseguenze. L’area è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Sono stati attimi di paura quelli vissuti dalle persone che si trovavano a bordo di un motoscafo al largo di Gallipoli. Il natante è stato, infatti, colpito da un grosso esemplare di squalo mako. Secondo quanto si apprende, l'animale avrebbe colpito la parte anteriore dell'imbarcazione provocando uno scossone netto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gallipoli, esemplare di squalo mako colpisce un motoscafo Notizie correlate Leggi anche: Uno squalo mako colpisce una barca nelle acque di Gallipoli: attimi di terrore per i pescatori Squalo mako urta barca al largo di Gallipoli, paura tra i diportistiMomenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un’imbarcazione da diporto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori; Grosso squalo attacca un'imbarcazione, momenti di terrore a Gallipoli; Uno squalo urta imbarcazione da diporto al largo di Gallipoli, paura tra i pescatori VIDEO; Due squali avvistati a Gallipoli e Terracina, il racconto: Ha colpito la nostra barca. Una paura primitiva, nessuno ha respirato. Gallipoli – Squalo Mako verso una barca di pescatori: Sorpresa e pauraGALLIPOLI - Un esemplare adulto di squalo mako, conosciuto anche come squalo tonno, avrebbe urtato un'imbarcazione impegnata in una battuta di pesca. A bo ... etrurianews.it Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatoriMomenti di paura al largo di Gallipoli, in Puglia, dove un esemplare adulto di squalo mako, conosciuto anche come squalo tonno, avrebbe urtato un'imbarcazione impegnata in una battuta di pesca. A bo ... tg24.sky.it Momenti di forte tensione al largo di Gallipoli, dove alcuni diportisti si sono trovati improvvisamente faccia a faccia con un grande squalo mako. Secondo il loro racconto, l’animale avrebbe cambiato direzione all’improvviso andando a colpire l’imbarcazione, pr - facebook.com facebook Incontro 'ravvicinato' con uno #squalo mako al largo di #Gallipoli: ha urtato una barca di pescatori poi si è allontanato x.com