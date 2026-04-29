Sprint per Lewandowski | la Juventus ci prova sul serio

La Juventus ha avviato ufficialmente trattative per ingaggiare l’attaccante, che attualmente gioca in un altro club. La società bianconera ha fatto un’offerta concreta, mentre il giocatore ha già ricevuto proposte da altri team. Le parti stanno definendo i dettagli dell’accordo, con incontri programmati nelle prossime settimane. La volontà di tutte le parti coinvolte sembra orientata a trovare una soluzione in tempi brevi.

Sognare non costa nulla. La dirigenza della Vecchia Signora non sembra voler perdere tempo: i bianconeri continuano nella loro opera di “spionaggio” verso coloro che potrebbero diventare i prossimi rinforzi della squadra di Luciano Spalletti, visto anche l’arrivo sempre più imminente della consueta sessione di calciomercato estiva. Tra i tanti nomi circolati nelle vicinanze dell’ambiente Juve, uno più degli altri potrebbe davvero rappresentare di più di una semplice “infatuazione”: il nome in questione è quello di Robert Lewandowski. Investimento a breve termine. Il numero 9 polacco, in scadenza di contratto con il Barcellona, non sembra intenzionato a voler rinnovare il contratto con quest’ultimi, puntando quindi a cambiare casacca la prossima estate.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Sprint per Lewandowski: la Juventus ci prova sul serio Notizie correlate Contatti con Lewandowski, la Juve ci prova. E Spalletti si avvicina al rinnovoTorino, 12 marzo 2026 – Un altro sogno di una notte di mezza estate dopo Bernardo Silva. Il Milan fa sul serio per Lewandowski: contatto diretto con l’agente Zahavi nelle ultime oreIl Milan ha deciso: nel prossimo calciomercato estivo si punta a sistemare il reparto offensivo a cui manca un 9 di caratura mondiale da troppo tempo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lewandowski in Serie A | Milan e Juve in corsa per il bomber; Milan obiettivo Lewandowski | giocatore in Italia è sfida alla Juve; Calciomercato Juve accelerata prima del Mondiale | i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza. Lewandowski, Milan più che Juve: lo sprint di mercato per il bomber 37enne conferma la crisi della Serie ARobert Lewandowski pronto a lasciare il Barcellona nella prossima sessione di mercato: più Milan che Juve, ma è l'ennesimo colpo over per la Serie A. sport.virgilio.it Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomiIl bomber non ha ancora deciso se il suo futuro sarà lontano da Barcellona: resistono le piste milionarie, ma il polacco vorrebbe continuare in una big d’Europa ... tuttosport.com Un compleanno speciale Nel giorno della partita con il Ragazzi Sprint Crispiano, il nostro Bamba ha compiuto 18 anni e ha festeggiato con il suo settimo gol in campionato: una marcatura che gli consente di chiudere la stagione come capocannoniere della - facebook.com facebook