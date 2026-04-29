Spreco alimentare come risparmiare 500 euro all' anno | il ' libro magico' arriva in piazza Cordusio
Un nuovo libro dedicato alla riduzione dello spreco alimentare è stato presentato in piazza Cordusio. L'iniziativa mira a fornire consigli pratici per gestire meglio i beni alimentari e limitare gli sprechi domestici. Secondo gli esperti, una gestione più consapevole può permettere a ogni famiglia italiana di risparmiare fino a 500 euro all’anno. La presentazione si inserisce in un programma più ampio di sensibilizzazione sulla riduzione degli sprechi alimentari.
Il risparmio economico derivante da una gestione attenta del cibo può arrivare a 500 euro all'anno per ogni famiglia italiana. È uno dei dati principali intorno a cui si sviluppa la tappa conclusiva del Grand Tour del Libro del Risparmio, un progetto itinerante promosso dalla fondazione Barilla.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Iperal contro lo spreco alimentare: 500 tonnellate di cibo fresco recuperate in un annoLa lotta allo spreco alimentare rappresenta una priorità concreta per Iperal, che negli anni ha sviluppato un sistema strutturato di iniziative per...
Leggi anche: Fondazione Barilla arriva a Bari contro lo spreco alimentare
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Giornata della Terra: in Italia lo spreco di cibo vale come un Paese intero, ecco i dati.
Spreco alimentare, come risparmiare 500 euro all'anno: il 'libro magico' arriva in piazza CordusioOgni famiglia italiana può risparmiare fino a 500 euro l'anno con piccoli gesti: in piazza Cordusio arriva l'installazione immersiva che svela tutti i trucchi contro lo spreco ... milanotoday.it
Caro vita: come risparmiare fino a 4.000 euro l’anno per famigliaDal pranzo fuori allo spreco alimentare fino alle consegne a domicilio: le tre abitudini quotidiane che sono spese invisibili che svuotano il conto e come ridurle ... panorama.it