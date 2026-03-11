Spread Btp-Bund torna a 72 punti base e rendimenti al 3,60% inizia l’asta dei Bot

Lo spread tra Btp e Bund è salito a 72 punti base nei primi minuti di apertura dei mercati finanziari, dopo aver mantenuto una quota inferiore ai 70 punti durante la giornata di ieri. I rendimenti sui titoli di Stato italiani sono saliti al 3,60 per cento. Contestualmente, è iniziata l’asta dei Bot.

Nei primi minuti dall'apertura dei mercati finanziari, lo spread tra Btp e Bund è risalito a 72 punti base, dopo essere rimasto sotto la soglia dei 70 punti per tutta la giornata di ieri. È il risultato di un aumento netto dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, che hanno raggiunto il 3,60%. Nella giornata di oggi 11 marzo inizieranno anche le prime aste regolari del mese, dopo l'emissione straordinaria dei Btp Valore. Si comincia con i Bot a 12 mesi, con il collocamento supplementare che terminerà domani, 12 marzo. Il Tesoro ha messo all'asta 8 miliardi di titoli di Stato per questa emissione. Lo spread torna a crescere. I rendimenti del Btp a 10 anni benchmark sono cresciuti in apertura dell'11 marzo di quasi un decimo di punto, rispetto alle prime ore del mattino del giorno precedente.