Questa mattina, lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti base. I rendimenti dei titoli italiani si attestano al 3,41%, in un giorno segnato dall’asta dei Bot. La stabilità dello spread conferma che il mercato non ha registrato grandi variazioni rispetto all’apertura e alla chiusura di ieri.

Nel giorno della prima asta di titoli di Stato italiani di febbraio, lo spread Btp-Bund è risultato sostanzialmente stabile sia rispetto all’apertura del 10 febbraio, sia rispetto alla chiusura. Il differenziale si è attestato a 61 punti base, con un calo parallelo dei rendimenti sia dei titoli tedeschi, sia di quelli italiani. Una tendenza che si riflette sull’interno mercato europeo dei titoli di Stato, almeno per quanto riguarda i Paesi più grandi. Continua il periodo di sostanziale stabilità iniziato con gli ultimi giorni del 2025. Spread Btp-Bund stabile a 61 punti. Nessuna sostanziale variazione per lo spread tra Btp benchmark a 10 anni italiani e i loro corrispondenti tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti al 3,41% nel giorno dell’asta dei Bot

Approfondimenti su Spread Btp Bund

Questa mattina lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti, anche se i rendimenti dei titoli di Stato italiani salgono leggermente, toccando il 3,49%.

Questa mattina i mercati hanno aperto con il segno più.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Spread Btp Bund

Argomenti discussi: Spread Btp-Bund a due anni quasi azzerato. E ora è possibile uno storico sorpasso; Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 61 punti base; Spread Btp-Bund a 61 punti, rendimenti a 3,48%: i titoli in cui investire; *** BTp: spread chiude stabile a 61 punti, rendimento decennale cala al 3,47%.

BTp: spread apre stabile a 61 punti, rendimento decennale al 3,44%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - Apertura stabile per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta, il differenziale di rendimento tra il ... ilsole24ore.com

Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 61 punti base(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale di rendimento dei due titoli decennali si attesta a 61 punti base. Sostanzialmente invariati anche i ... altoadige.it

Borsa: Milano chiude poco mossa, vola Ferrari dopo i conti. In flessione Mps. Lo spread tra Btp e Bund poco mosso a 60,5 punti #ANSA x.com

Piazza Affari apre tonica, lunedì 9 febbraio, il Ftse Mib sale dell’1% a 46.324. Apertura in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #borsa #economia #finanza #milanoattualità #newsmilano #notiz - facebook.com facebook