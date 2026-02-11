Spread Btp-Bund stabile a 61 punti rendimenti al 3,41% nel giorno dell’asta dei Bot

Questa mattina, lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti base. I rendimenti dei titoli italiani si attestano al 3,41%, in un giorno segnato dall’asta dei Bot. La stabilità dello spread conferma che il mercato non ha registrato grandi variazioni rispetto all’apertura e alla chiusura di ieri.

Nel giorno della prima asta di titoli di Stato italiani di febbraio, lo spread Btp-Bund è risultato sostanzialmente stabile sia rispetto all’apertura del 10 febbraio, sia rispetto alla chiusura. Il differenziale si è attestato a 61 punti base, con un calo parallelo dei rendimenti sia dei titoli tedeschi, sia di quelli italiani. Una tendenza che si riflette sull’interno mercato europeo dei titoli di Stato, almeno per quanto riguarda i Paesi più grandi. Continua il periodo di sostanziale stabilità iniziato con gli ultimi giorni del 2025. Spread Btp-Bund stabile a 61 punti. Nessuna sostanziale variazione per lo spread tra Btp benchmark a 10 anni italiani e i loro corrispondenti tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

