Due giorni dopo l'evacuazione di una scuola media in città, restano ancora dubbi sulla gestione dei controlli e sulla sicurezza dell'edificio. La vicenda ha suscitato attenzione tra genitori e studenti, mentre le autorità competenti non hanno ancora fornito dettagli definitivi sulle cause dell'incidente che ha portato all'intervento di emergenza. La situazione continua a essere oggetto di chiarimenti e approfondimenti ufficiali.

L'Aquila - Dopo l’evacuazione della media Carducci continuano interrogativi su sicurezza e vigilanza: come è stato possibile senza che nessuno si accorgesse di nulla? A due giorni dall’episodio che ha portato all’evacuazione della scuola media Carducci dell’Aquila, restano aperti interrogativi che vanno oltre il semplice allarme rientrato. L’emergenza provocata dai lievi malori accusati da studenti e personale — tra tosse, irritazioni alle vie respiratorie e bruciore agli occhi — si è conclusa senza conseguenze gravi, ma il caso continua a far discutere. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata la possibile diffusione di una sostanza irritante, ritenuta compatibile con spray al peperoncino utilizzato impropriamente all’interno del plesso.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Spray al peperoncino a scuola, due giorni dopo resta il giallo sui controlli

Spray al Peperoncino per Autodifesa: Quali Scegliere Caratteristiche, Uso e Modelli a Confronto

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"Sono tutti gli anni in piazza con le bandiere del popolo ucraino e quest'anno siamo stati aggrediti. Ci hanno strappato tutte le bandiere e sono arrivati con lo spray urticanti" #Hallissey #quartarepubblica x.com