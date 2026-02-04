Allarme a scuola dopo uso di spray al peperoncino | insegnante ricoverato edificio evacuato in provincia di Sassari

Un'uscita di sicurezza si è trasformata in caos questa mattina all’istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres. Un insegnante è stato ricoverato in ospedale dopo aver inalato spray al peperoncino usato da uno studente, che ha costretto all’evacuazione dell’edificio. Le urla e il fumo hanno riempito i corridoi, mentre gli studenti e il personale cercavano di mettersi in salvo. La scuola è stata chiusa temporaneamente, e le forze dell’ordine stanno indagando su quanto successo.

Il silenzio è stato rotto da urla, colpi di tosse e il frastuono di passi affrettati. Alle 9.17 di lunedì mattina, nell'istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres, in provincia di Sassari, un'aria irrespirabile si è diffusa tra i corridoi come un'onda di fuoco invisibile. Qualcuno, in un gesto che ancora non si riesce a spiegare, ha spruzzato un prodotto urticante a base di olio di peperoncino all'interno dell'edificio scolastico. Il risultato è stato immediato: studenti e docenti hanno iniziato a piangere, a tossire, a coprirsi gli occhi. L'aria, densa e pungente, ha reso impossibile respirare.

