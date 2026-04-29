Un approfondimento di Sportitalia evidenzia le critiche di Pedullà nei confronti di Conte, puntando il dito su alcuni errori ritenuti gravi. La discussione si concentra anche sulla situazione futura dell’allenatore, che appare ancora incerta. Nel frattempo, il Napoli avanza nel percorso verso la qualificazione in Champions League, mentre il dibattito sulle decisioni tecniche e sul destino dell’allenatore continua a essere al centro dell’attenzione.

"> Il Napoli si avvicina alla qualificazione in Champions League, ma il dibattito sul futuro resta apertissimo. Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà analizza la stagione azzurra con toni duri, puntando il dito soprattutto contro Antonio Conte. Sportitalia evidenzia come il giornalista critichi apertamente il rendimento europeo e la gestione tecnica dell’allenatore. Pedullà non usa mezzi termini. Come riportato da Sportitalia, il tecnico viene definito «re degli alibi», accusato di non aver fatto abbastanza e di aver distolto l’attenzione dai problemi interni. In particolare, Sportitalia sottolinea il riferimento alla Champions League, considerata una campagna fallimentare, lontana anche dagli obiettivi minimi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sportitalia: “Pedullà attacca Conte: errori gravi e futuro incerto”

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