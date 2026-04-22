Pedullà esalta Chivu e punge Conte | Pur con degli errori che uno giovane può commettere fa i fatti

Un giornalista ha analizzato le differenze tra Cristian Chivu e Antonio Conte, confrontando le loro esperienze e approcci. La discussione è avvenuta attraverso un video pubblicato sul canale YouTube del commentatore, che ha evidenziato le qualità di Chivu, sottolineando come, nonostante qualche errore tipico di un giovane, abbia comunque raggiunto risultati concreti. La critica nei confronti di Conte si è concentrata su aspetti specifici del suo metodo di lavoro.

di Paolo Moramarco Pedullà, sul suo canale YouTube, ha messo a confronto Cristian Chivu e Antonio Conte. Queste le affermazioni del giornalista. Nel corso di un intervento pubblicato sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha analizzato il lavoro di Cristian Chivu, accostandolo a quello di Antonio Conte in questa stagione. Il giornalista ha evidenziato soprattutto la crescita del tecnico nerazzurro, capace di imporsi in poco tempo su una panchina pesante come quella dell’ Inter, sottolineando al tempo stesso un approccio molto diverso rispetto a quello dell’allenatore del Napoli. CHIVU E IL SUO PERCORSO – «Chivu, secondo me, pur con gli...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà esalta Chivu e punge Conte: «Pur con degli errori che uno giovane può commettere fa i fatti» Notizie correlate Chivu vs Conte, Pedullà non ha dubbi: «Uno cresce e vince, l’altro si lamenta». Il punto che cambia la prospettivaGoretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. De Laurentiis dirà a Conte che sul mercato non si può scialacquare con acquisti da 40-50 milioni (Pedullà)Sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell’incontro tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'interesse per Meret e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Inter scaramantica? Chivu al lavoro su un fondamentale già noto a Como: le ultime in vista del Cagliari; Amo Chivu, si è Mourinhizzato: il commento a sorpresa del noto giornalista. Pedullà accende il confronto: «Chivu fa i fatti, Conte piange». Ecco perché il tecnico dell’Inter convince più di tuttiAlfredo Pedullà, sul suo canale Youtube, mette in relazione Cristian Chivu e Antonio Conte, protagonisti di questa stagione. Ecco i passaggi principali del suo discorso: «Chivu, secondo me, pur con ... calcionews24.com Pedullà: Chivu? Ride meglio chi piange di meno. C’è chi piange sempre e pretende di…Nel suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter ... msn.com Pedullà stronca Conte - facebook.com facebook